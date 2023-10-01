1 октября, 08:36,
обновлено 1 октября, 08:55
Военная операция на Украине

В МИД РФ обвинили Запад в давлении на Латинскую Америку в плане поставок оружия на Украину

Директор латиноамериканского департамента ведомства Александр Щетинин отметил, что позиция государств континента по этому вопросу принципиальна

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Запад оказывает давление на страны Латинской Америки из-за их отказа поставлять оружие на Украину, но позиция государств континента по этому вопросу принципиальна. Об этом заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции "Россия - Латинская Америка".

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"Безусловно, есть давление [со стороны Запада] на этот счет, прежде всего в том, что касается видов вооружения российского или советского производства, которые имеются у наших латиноамериканских партнеров, и иных видов [вооружений]", - сказал дипломат.

Он указал, что, несмотря на давление, "позиция латиноамериканцев очень четкая и состоит в том, что поставки вооружений в зону конфликта приведут лишь к осложнению ситуации, разрастанию того конфликта, против чего латиноамериканцы выступают принципиально". "Латинская Америка в этом не участвует, и эта ситуация на настоящий момент совершенно четко и однозначно сохраняется", - подчеркнул Щетинин. 

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