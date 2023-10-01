В ГД заявили, что РФ не собирается вмешиваться во внутренние дела стран Латинской Америки

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что Москва уважает традиции и культуру этих государств

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия уважает традиции и культуру стран Латинской Америки и не собирается вмешиваться в их внутренние дела. Об этом вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил на круглом столе в ходе первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"В долгосрочном плане Россия ориентируется на равноправное сотрудничество со всеми странами Латинской Америки. Это позиция нашего президента Владимира Путина, и вы слышали на открытии нашей конференции, президент еще раз это подчеркнул. Мы уважаем историю, традиции, культуру всех наших партнеров. И не собираемся никаким образом вмешиваться в какие-либо внутренние дела этих стран", - сказал Толстой.

Вместе с тем он подчеркнул, что парламентарии должны "ответить на те вызовы", которые стоят перед странами в XXI веке.

Толстой также отметил, что страны Латинской Америки представляют из себя "один из самых мирных и спокойных регионов мира". "Нет войн. И все конфликты, они носят глубоко латентный характер. При этом есть парадокс безопасности в Латинской Америке, когда треть всех насильственных преступлений в мире совершается именно на этом континенте", - сказал вице-спикер Госдумы.

"Нам есть над чем работать, чтобы эффективно обеспечить безопасность, важнейшую часть жизни любой семьи, любого гражданина, наших с вами избирателей во всех странах, вне зависимости от их размера", - заключил он.

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также прошли двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.