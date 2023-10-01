МИД РФ назвал достижимой целью введение безвизового режима со всей Латинской Америкой

Директор латиноамериканского департамента ведомства Александр Щетинин отметил, что это является задачей, которую ставит перед собой Москва

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия намерена двигаться к введению безвизового режима со всей Латинской Америкой, это достижимая цель. Об этом заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции "Россия - Латинская Америка".

"Это задача, которую мы сами себе ставим, и я думаю, что мы к ней придем", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о планах РФ ввести безвизовый режим со всей Латинской Америкой. "Со странами Карибского бассейна мы будем двигаться [в направлении отмены виз], - добавил он.