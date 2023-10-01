Парламент РФ предложит Латинской Америке двусторонние меморандумы по биобезопасности

По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, "те биологические разработки, которые связаны фактически с разработкой компонентов биологического оружия, подтвердившиеся на Украине, - не вызывает сомнения, что такой алгоритм есть и в других странах"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Парламентарии РФ предложат странам Латинской Америки выйти на прямое сотрудничество и формат двусторонних меморандумов по вопросам обеспечения биобезопасности. Об этом заявила журналистам вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Ирина Яровая на полях первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"Мы полагаем, что сегодня все биолаборатории, которые создаются Соединенными Штатами в мире, надлежит рассматривать как действующие объекты НАТО. Поэтому формат взаимодействия со странами Латинской Америки в вопросах биологической безопасности - это чрезвычайно актуальное направление. <…> Мы будем предлагать нашим коллегам выходить в том числе на формат двухсторонних меморандумов по вопросам биобезопасности", - отметила Яровая.

Она напомнила, что парламентарии РФ провели расследование по фактам создания и деятельности биолабораторий Пентагона на Украине и по его результатам опубликовали доклад, в том числе на английском языке, который размещен на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ и "является документом открытого доступа". Яровая подчеркнула, что страны Латинской Америки также входят в зону интересов проектов США, поэтому вопросы обеспечения биобезопасности - "очень актуальная повестка для взаимодействия со странами Латинской Америки".

"Мы предложим нашим уважаемым коллегам выйти на прямые коммуникации и сотрудничество в этой важной теме. Мы одинаково понимаем, что сегодня идеология однополярного мира направлена на агрессивное управление численностью населения в мире. И те биологические разработки, которые связаны фактически с разработкой компонентов биологического оружия, подтвердившиеся на Украине, - не вызывает сомнения, что такой алгоритм есть и в других странах", - добавила Яровая.

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также прошли двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.