Яровая считает, что ковид может стать "легкой прогулкой" на фоне биоразработок США

Вице-спикер Госдумы заявила, что увлеченность Вашингтона работой над человеческой оспой вызывает серьезную тревогу

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Увлеченность США работой над человеческой оспой вызывает серьезную тревогу, это может стать необратимой проблемой, серьезнее, чем COVID-19. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на круглом столе в ходе первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"Глобальный мир и его идеология - это идеология про ресурсы, территории, но не про людей. И вы, как никто, хорошо это знаете. Претензии на управление численностью населения в мире, которые сегодня на себя берут Соединенные Штаты, - это серьезная и большая угроза, которую нельзя недооценивать", - отметила Яровая.

По ее словам, "ковид - это легкая прогулка по сравнению с тем, какие изыскания" США проводят сейчас. "Их увлеченность человеческой оспой, когда фактически она считается побежденной в мире, - это серьезный знак тревоги. И вакцины, которые они закупают от человеческой оспы, и забор материалов, которые они вывозят через дипломатические каналы связи, - это вообще беспрецедентный формат секретных биоразработок, которые пока что носят латентный характер, но в самое ближайшее время могут стать самой серьезной и необратимой проблемой, потому что биологическое оружие - это оружие массового поражения нового поколения", - сказала парламентарий.

В связи с этим, сказала она, Россия предлагает странам Латинской Америки объединить усилия на площадке ООН в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, а также на площадке БРИКС для защиты жизни и безопасности граждан стран региона и России. Также латиноамериканским парламентариям было предложено "прямое постоянное взаимодействие" с созданной в российском парламенте по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина комиссией по вопросам биобезопасности.

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент Владимир Путин. В рамках конференции также прошли двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.