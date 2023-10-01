В МИД РФ заявили, что страны Латинской Америки участвуют в конференции вопреки Западу

Директор латиноамериканского департамента дипведомства Александр Щетинин отметил, что сотрудничество будет продолжаться

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Запад оказывал давление на страны Латинской Америки в связи с участием в парламентской конференции в Москве, но это не помешало их планам. Об этом заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции "Россия - Латинская Америка".

"Да, давление [со стороны Запада] было, - сказал дипломат. - И поэтому очень признательны всем тем, кто приехал сюда, несмотря на давление, несмотря на все шаги, которые явно недружные были приняты в отношении них".

"Будет дальнейшее развитие наших контактов со странами Латинской Америки, хотя, мы прекрасно понимаем, нравится это далеко не всем", - добавил он.

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также прошли двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.