В МИД РФ назвали целью председательства в БРИКС определение формата участия новых членов

Директор латиноамериканского департамента дипведомства Александр Щетинин отметил, что "предстоит также работа по определению модальности дальнейшего выстраивания сотрудничества в рамках объединения"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Главной задачей российского председательства в БРИКС в 2024 году будет определение формата участия новых членов и тех, кто проявляет интерес к объединению. Об этом заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции "Россия - Латинская Америка".

"Сейчас работа будет идти в направлении того, чтобы все страны - члены БРИКС в своем уже новом расширенном составе определились с форматом их участия, в каком качестве они будут сотрудничать с БРИКС и так далее, - сказал он. - Это одна из основных задач, которые лягут на российское председательство в 2024 году". По словам дипломата, "предстоит также работа по определению модальности дальнейшего выстраивания сотрудничества в рамках объединения" как с новыми членами, так и с теми, кто проявляет к нему интерес.

Щетинин отметил, что сейчас "идут контакты по работе в объединении по линии шерп и су-шерп БРИКС, а также контакты устанавливаются всеми странами на уровне соответствующих ведомств".

Саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством Южно-Африканской Республики. Президент ЮАР Сирил Рамапоса на итоговой пресс-конференции объявил, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав объединения с 1 января 2024 года.

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также проходят двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.