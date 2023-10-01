МИД РФ отметил ценность независимой позиции стран Латинской Америки по Украине

Директор латиноамериканского департамента ведомства Александр Щетинин отметил, что государства континента выражают интерес к проведению самостоятельной, независимой политики

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия ценит независимую позицию стран Латинской Америки по украинскому конфликту. Об этом заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции "Россия - Латинская Америка".

"Страны, политические силы Латинской Америки, которые здесь представлены, выражают интерес к проведению самостоятельной, независимой политики. И это самое главное", - сказал он, отвечая на вопрос о том, выражают ли страны континента понимание позиции РФ по украинскому конфликту.

"Всякий раз, когда эта позиция самостоятельная, это хорошие партнеры для диалога, для выработки общих позиций. И речь здесь не идет о том, что кто-то кого-то в свою веру собирается обращать, а в том, что мы ценим тех, кто сюда приехал", - добавил дипломат.

Щетинин подчеркнул, что у значительной части латиноамериканских друзей и партнеров РФ "присутствует очень четкое понимание своих национальных интересов". "И с ними будем разговаривать, с ними будем вырабатывать общие подходы, общее видение тех процессов, которые происходят в современном мире. И в экономике, и в финансах, и в политике", - заключил дипломат.

Мирные инициативы

Говоря о наличии у стран Латинской Америки инициатив по урегулированию украинского кризиса, Щетинин отметил, что проблема в Киеве и позиции Запада по этому вопросу, а не в самих предложениях. "Дело не в том, кто с какими сейчас идеями выступает, - сказал он. - Дело состоит в том, что мы четко обозначили нашу позицию, готовность к политическому диалогу и поиску путей урегулирования ситуации при учете тех озабоченностей, той позиции, которую РФ сформировала с самого начала. Но другая сторона к этому не готова".

Киев, по словам дипломата, неоднократно заявлял об этом публично, "вплоть до соответствующих законодательных актов". "Самая главная проблема не в том, чтобы кто-то что-то предложил, самая главная проблема - это позиции киевского режима и тех западных его покровителей, которые толкают его к продолжению того положения, которое мы видим сейчас", - констатировал директор департамента.

При этом, по его словам, "если потребуется для того, чтобы соответствующий процесс был начат, некая поддержка со стороны неангажированных стран, то здесь проблем не должно возникнуть".

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также проходят двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.