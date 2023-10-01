Парламенты РФ и Латинской Америки поделятся опытом защиты суверенитета стран

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев также предложил организовать работу "по выработке согласованных позиций на международных площадках"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы обменяются с парламентариями Латинской Америки лучшими законодательными практиками и опытом по обеспечению безопасности и защите суверенитета стран. Об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, председатель думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.

"Мы предлагаем <…> организовать на уровне профильных комитетов и комиссий обмен лучшими законодательными практиками и правоприменительным опытом. <…> Организовать и провести совместные мероприятия, в том числе дистанционно, по вопросам актуальной повестки, особенно в сфере кибербезопасности, противодействия экстремизму, терроризму организованной преступности, и, конечно, защиты суверенитета наших стран", - отметил Пискарев на круглом столе в ходе первой международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

Кроме того, он также предложил организовать работу "по выработке согласованных позиций на международных площадках", где Россия и страны Латинской Америки могли бы "совместно выступить по наиболее острым вопросам международной безопасности". Пискарев подчеркнул, что у России и стран Латинской Америки сложились "давние, добрые и теплые отношения".

"Вопросы безопасности, которые входят в сферу компетенции комитета, на сегодня являются наиболее приоритетными, особенно в условиях усиления масштабов новых и очень опасных вызовов и угроз. Наиболее серьезными из них является систематическое игнорирование группой государств во главе с США основополагающих норм и принципов международного права", - подчеркнул Пискарев.

По его словам, для продвижения своих интересов США применяют "инструменты недобросовестной конкуренции, экономический и политический шантаж, санкционное давление, ведутся кибер- и информационные атаки". "По сути США и их союзники используют террористические, экстремистские и неонацистские преступные организации в качестве своего инструмента внешней политики. Мы принимаем конкретные законодательные меры по защите жизни и здоровья наших граждан и обеспечению безопасности государства. Предлагаем поделиться имеющимся опытом законотворчества и обменяться лучшими практиками в данной сфере, очень важной для наших народов", - добавил Пискарев.

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также прошли двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.