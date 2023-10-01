1 октября, 10:17

В МИД РФ заявили о контактах с Аргентиной как с новым членом БРИКС по работе в объединении

Директор латиноамериканского департамента дипведомства Александр Щетинин отметил, что "теперь шаг за ними"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия ведет консультации с Аргентиной, которая приглашена в БРИКС, по работе в рамках этого объединения. Об этом заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на полях конференции "Россия - Латинская Америка".

"С Аргентиной уже контактировали. Аргентина приглашена в состав БРИКС. Теперь шаг за ними", - сказал он.

Саммит БРИКС прошел 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. 

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