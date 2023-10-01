МИД РФ: Киев присвоил имя гитлеровца подразделению ВСУ, подтвердив свою нацистскую суть

Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что из всех украинских нацистов именно Евгений Коновалец "был одним из наиболее верных гитлеровцев, причем самым лояльным"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Киев присвоил имя гитлеровца Евгения Коновальца подразделению Вооруженных сил Украины, тем самым в очередной раз подтвердив свою нацистскую суть. Об этом заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"И вновь подтверждение нацистской сути киевского режима - еще одно подразделение боевиков получило именное присвоение "в честь" гитлеровца Евгения Коновальца", - написала она, обратив внимание на указ президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому "с целью восстановления исторических традиций национальной армии" 131-му разведбату сухопутных войск ВСУ присвоено наименование "имени полковника Евгения Коновальца".

Дипломат также подчеркнула, что из всех украинских нацистов именно Коновалец "был одним из наиболее верных гитлеровцев, причем самым лояльным". "Работал на Германию еще со времен Первой мировой. Германия, оккупировавшая Украину, наняла отряды Коновальца для патрулирования и охраны зданий администрации в Киеве в 1918 году. После того, как бежал из родной страны, все свои силы посвятил созданию пронацистских украинских организаций соотечественников в межвоенной Европе", - указала представитель российского дипведомства.

"Адольф Гитлер дважды давал аудиенцию Коновальцу. Есть сведения, что Коновалец лично потом печатал воззвания к украинцам поддержать фюрера. За это руководство НСДАП помогало организации украинских националистов с инструкторами, матчастью и базами", - добавила дипломат.