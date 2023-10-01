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Военная операция на Украине

Мирошник: все материалы по преступлениям ВСУ предъявят на суде над киевским режимом

Как подчеркнул посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима, преступники получают наказания вплоть до пожизненного лишения свободы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Все материалы о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые будут собраны, предъявят на будущем суде над киевским режимом. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

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"Масса мест, куда они [ВСУ] целенаправленно бьют, где, скажем честно, вообще не пахло никакими вооруженными подразделениями. <...> Мне нужно было собрать этот материал [о преступлениях Киева], потому что, когда будет суд над украинским режимом, это все будет предъявляться, за каждое преступление будет предъявлено", - сказал он.

Мирошник указал, что все командиры и бойцы Вооруженных сил Украины, совершавшие преступления против мирного населения, "обязательно ответят за все свои преступления".

"Сейчас Следственный комитет регулярно отправляет дела в суды. Уже больше сотни решений, по-моему", - отметил дипломат, подчеркнув, что преступники получают наказания вплоть до пожизненного лишения свободы. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеМирошник, Родион Валерьевич
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