Как подчеркнул посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима, преступники получают наказания вплоть до пожизненного лишения свободы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Все материалы о преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые будут собраны, предъявят на будущем суде над киевским режимом. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Масса мест, куда они [ВСУ] целенаправленно бьют, где, скажем честно, вообще не пахло никакими вооруженными подразделениями. <...> Мне нужно было собрать этот материал [о преступлениях Киева], потому что, когда будет суд над украинским режимом, это все будет предъявляться, за каждое преступление будет предъявлено", - сказал он.

Мирошник указал, что все командиры и бойцы Вооруженных сил Украины, совершавшие преступления против мирного населения, "обязательно ответят за все свои преступления".

"Сейчас Следственный комитет регулярно отправляет дела в суды. Уже больше сотни решений, по-моему", - отметил дипломат, подчеркнув, что преступники получают наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.