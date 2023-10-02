Эксперты "Валдая" обсудят в Сочи Украину, риски ядерной войны и перспективы БРИКС

В этом году в заседании клуба примут участие 140 экспертов, политиков и дипломатов из 42 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Эксперты международного дискуссионного клуба "Валдай" вместе с высокопоставленными гостями из разных стран открывают в понедельник в Сочи юбилейное ежегодное заседание. Двадцатый съезд специалистов и гостей клуба продлится четыре дня и призван раскрыть тему "справедливой многополярности".

Ожидается, что эксперты проанализируют наиболее острые вопросы - от рисков глобальной ядерной войны до перспектив БРИКС как прообраза нового миропорядка. На ежегодном заседании не останется в стороне и украинский вопрос, обещают организаторы.

Председатель совета фонда развития и поддержки "Валдая" Андрей Быстрицкий в беседе с ТАСС пояснил, что в первую очередь на заседании обсудят, "на какой платформе может развиваться современный мир", чтобы обеспечить равную безопасность для всех в самых разных сферах - от обороны и энергетики до продовольствия и образования. "Я вижу внимание коллег из самых разных стран. Люди интеллектуального склада испытывают большой интерес к такому международному общению, потому что в кризисные периоды очень важно не бояться острых вопросов, обсуждать их и чувствовать пульс происходящего", - отметил он.

Риски и перспективы

Как сообщили ТАСС организаторы, в первый день участники заседания встретятся с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В день открытия будут обсуждаться наиболее чувствительные темы международной повестки: вопросы ядерной безопасности и глобального "мозаичного" переустройства мира за счет таких структур, как БРИКС. В клубе отмечают, в условиях обострения международной напряженности в публичных дискуссиях все активнее "зазвучали новые ноты относительно возможности и правомерности применения ядерного оружия". "Де-факто происходит противостояние двух крупнейших ядерных держав [России и США] и практически полный демонтаж системы мер доверия в этой сфере. [Поднимаются вопросы о том], как не допустить неуправляемой эскалации и создать новую систему взаимодействия", - подчеркнули в "Валдае".

Кроме того, на заседании эксперты намерены обсудить перспективы недавнего расширения БРИКС. Организация, как подчеркивают в клубе, может стать одним из инструментов формирования нового миропорядка. "Объединение БРИКС очень интересно. Возможно, именно эта организация и подобные ей и будут инструментом формирования будущего мирового порядка. Поэтому многое из того, что касается развития БРИКС, мы постараемся обсудить в Сочи, в том числе перспективы расширения объединения, - считает Быстрицкий. - Сегодня есть спрос на новые типы организаций, новые типы регулирующих механизмов. А БРИКС - это регулирующий механизм, это способ сочетания интересов стран, согласования их в пользу каждой отдельной страны". Специалист отметил, что на заседании в Сочи будут представители новых участников объединения - из Египта, Ирана и Эфиопии.

Как заверили организаторы, "Валдай" не оставит в стороне и украинский вопрос. "Участники форума оценят влияние украинского конфликта на регион на специальной сессии "Пространство бывшего СССР - уроки прошлого и будущего", а то, как он сказывается на жизни россиян, - на сессии "Российское общество в эпоху трансформации", - сообщили ТАСС в клубе.

Размах и география участия

В этом году в заседании клуба примут участие 140 экспертов, политиков и дипломатов из 42 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. В частности, ожидаются замглавы МИД Ирана Мохаммад Хассан Шейхолеслами и замглавы МИД Венесуэлы Карлос Рон, а также депутат парламента Молдавии, секретарь парламентского комитета национальной безопасности, обороны и общественного порядка Константин Старыш. Планируется и участие гостей из западных стран - США, Великобритании, Канады, Италии, Франции. Как отметил директор по научной работе фонда развития и поддержки "Валдая" Федор Лукьянов, в этом году заседание клуба может стать наиболее представленным за последнее время.

Формат участия президента РФ Владимира Путина в заседании "Валдая" в этом году еще не анонсировался, однако российский лидер является традиционным гостем клуба. В прошлом году встреча с участием президента продлилась свыше 3,5 часов. Как правило, в начале глава государства выступает с программной речью, а затем отвечает на вопросы участников клуба.

Заседание с Лавровым, как правило, проходит в закрытом режиме, однако после него глава МИД РФ может поделиться итогами с журналистами и ответить на вопросы. Как обещают организаторы, на сессии "Наука и образование в эпоху противостояния" помощник президента РФ Андрей Фурсенко и сооснователь Российского квантового центра Руслан Юнусов также выступят перед участниками и представят российский опыт адаптации в условиях прекращения образовательных обменов, научного и технологического сотрудничества.

Экспертиза со стажем

Всего за четыре дня заседания клуб планирует провести 17 сессий, посвященных ядерному оружию, продовольственной безопасности, мировой экономике, энергетике, гуманитарным вопросам и другим темам. Заключительной же и самой продолжительной станет специальная сессия "Валдаю 20 лет. Воспоминания о будущем". Предполагается, что сессия пройдет в формате открытой дискуссии, где Быстрицкий задаст вопросы гостям в зале. Среди участников "Большого Валдая" будут и те, кто был на первой Валдайской конференции в 2004 году: Федор Лукьянов, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов, главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов и профессор кафедры российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква. "Они лично примут участие и в двадцатом заседании, но их задачей будет не только и не столько вспомнить прошлое, сколько представить свой взгляд на будущее", - сообщили ТАСС в клубе.