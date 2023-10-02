Постпредство РФ заявило, что решение по Украине путем переговоров в ООН не обсуждается

Киев также демонстрирует абсолютную неготовность разговаривать о чем-либо с Москвой, сказал первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в интервью газете "Известия"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Вопрос урегулирования ситуации на Украине путем переговоров никак не ставится на площадке ООН. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в интервью газете "Известия".

"На площадке ООН вопрос урегулирования путем переговоров никак не ставится. Генеральный секретарь [Антониу Гутерриш] ранее говорил, что готов быть посредником, если обе стороны будут к этому готовы. Но мы прекрасно знаем, что Украина в свое время отвергла уже парафированный план мирного урегулирования", - отметил он. Полянский также напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский, чтобы "сжечь все мосты", принял декрет, запрещающий переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Но все это проецируется и на более низкий уровень, на котором все могло бы обсуждаться", - добавил дипломат. Он подчеркнул, что не видит усилий или реальных предложений по переговорному процессу и что на площадке организации никакого диалога не эту тему не ведется.

При этом Полянский отметил, что Украина демонстрирует абсолютную неготовность разговаривать о чем-либо с Россией. "Поэтому все вынуждены учитывать эту позицию. [Министр иностранных дел России] Сергей Лавров, когда был здесь, подтвердил, что мы никогда не отказывались от переговоров. При этом пока те концепции переговоров, о которых мы знаем, больше похожи на ультиматумы в отношении России. Естественно, никакой основой для переговоров они быть не могут", - заключил он.