Постпредство РФ не видит поводов для оптимизма по теме возобновления зерновой сделки

ООН сейчас ограничивается лишь высказыванием общих пожеланий, чтобы сделка восстановилась, отметил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский не видит моментов, настраивающих на оптимистичный прогноз возобновления зерновой сделки. Об этом он заявил в интервью газете "Известия".

"Она [зерновая сделка] состояла из двух частей - черноморской инициативы, касающейся украинского зерна, и трехлетнего меморандума РФ - ООН по экспорту российских удобрений и продуктов на мировые рынки. Мы новых требований не выдвигаем, просто хотим добиться выполнения того, что нам было обещано. <...> Пока я не вижу каких-то моментов, которые бы настраивали на оптимизм по поводу возобновления зерновой сделки в том или ином виде", - сказал он, отвечая на вопрос о вероятности выполнения западными странами российских требований, прописанных в меморандуме.

"Каких-то новых форматов, насколько мне известно, ООН не предлагала", - добавил дипломат. По его словам, сейчас в ООН "ограничиваются высказыванием общих пожеланий, чтобы сделка восстановилась". Однако Полянский отметил, что "теперь они говорят не только об украинском зерне, но и о российской сельхозпродукции и удобрениях", что можно рассматривать как "большое достижение", поскольку ранее упоминалось только зерно из Украины.

При этом Полянский подчеркнул, что ООН, а именно генсек организации Антониу Гутерриш, делает многое для выполнения требований России. "Мы говорили ему об этом публично, а также о том, что мы видим и ценим усилия генсека и его команды по тому, чтобы добиться реализации этого документа", - сказал дипломат, добавив, что команда Гутерриша не сидела сложа руки весь год, "но не все зависит от них". По словам Полянского, "в основном все зависит от западных государств, которые при желании могли бы все это реализовать". Однако такого желания российская сторона не наблюдает, резюмировал он.