Эксперт заявил, что западные танки на Украине губит в том числе бездарное применение

Кандидат военных наук Сергей Суворов отметил, что машины часто застревают в грязи, становясь мишенью

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Танки западного производства, переданные Киеву, уничтожаются российскими войсками в том числе из-за их неграмотного применения Вооруженными силами Украины (ВСУ). Такое мнение в беседе с ТАСС высказал эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса Сергей Суворов.

"На Украине западные танки губило их бездарное использование, применение танков без должного обеспечения - выходы на минные поля без проделывания проходов в них, без должной разведки и прочее. В результате они превращались в стоячие мишени, которые уничтожались всеми имеющимися средствами: артиллерией, авиацией, ПТРК, танками, гранатометами и дронами-камикадзе", - рассказал он.

Суворов отметил, что большая масса западных машин, а также то, что военные не всегда снимали асфальтоходные башмаки с траков, привело к тому, что танки часто застревали в грязи. В результате они превращались в мишени, которые благодаря отсутствию динамической защиты можно было легко уничтожить дронами-камикадзе и другими средствами поражения.

25 сентября газета The New York Times сообщила, что первая партия танков Abrams прибыла на Украину раньше запланированного срока. Собеседники издания не указали, сколько Abrams были доставлены на Украину. Остальные Abrams из 31 обещанного администрацией президента США Джо Байдена поступят на Украину в течение ближайших месяцев, заявили собеседники издания. По сообщениям газеты, Киев запросил по меньшей мере 300 западных танков для контрнаступления, однако до сих пор получил примерно половину.