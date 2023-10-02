Пушилин сообщил о шести попытках ВСУ атаковать позиции РФ на южном фланге Артемовска

По словам главы ДНР, все атаки были отбиты

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Украинские войска минувшей ночью предприняли не менее шести неудачных попыток атаковать позиции российских сил на южном фланге Артемовска (украинское название - Бахмут). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Что касается артемовского направления, горячей точкой остается южный фланг. По направлению Клещеевка - Андреевка - Курдюмовка <…> за прошедшую ночь противник не менее шести раз пытался атаковать наши позиции", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". Пушилин подчеркнул, что все атаки были отбиты, успеха украинские подразделения не достигли.

По словам главы республики, в подавляющем большинстве случаев украинские войска штурмуют малыми группами, в последнее время они периодически используют бронетехнику советского образца. Пушилин также добавил, что Киев перебрасывает на этот участок линии боевого соприкосновения резервные подразделения. Кроме того, ВСУ укрепляют оборону к северу от Артемовска. В этой связи в ДНР не исключают активизации военных действий на этом участке фронта, при этом в результативности очередной попытки наступления Пушилин сомневается.