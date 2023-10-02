Рябков заявил, что США будут продолжать поддержку Украины

По словам замглавы МИД РФ, Москва не видит перспектив улучшения отношений с американской стороной

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку Украине, несмотря на принятие временного бюджета, который не предполагает средств на помощь Киеву. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Хоть с помощью Украине, хоть без помощи Украине. Они будут продолжать поддержку. Нам не надо думать, что от этого что-то меняется, это просто шоу на публику, это трескотня. Фундаментально нацеленность Вашингтона на поддержку клиента в Киеве не меняется, - сказал замминистра, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - Межпартийные дрязги сами по себе, поддержка сама по себе, найдут они деньги".

Рябков также отметил, что в США идет "неограниченное финансирование любых государственных задолженностей".

Ранее обе палаты американского парламента одобрили, а президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине.

Отношения с США

По словам Рябкова, Москва не видит перспектив улучшения отношений с американской стороной.

"Пока они не одумаются и не начнут менять свою политику в этом направлении, я не думаю, что появятся какие-то перспективы", - сказал замминистра.

Рябков указал, что стороны продолжают "сугубо технические обсуждения, касающиеся деятельности диппредставительств, визовых вопросов и каких-то эпизодических гуманитарных ситуаций".