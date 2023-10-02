Рябков считает, что адаптация БРИКС к новому составу произойдет достаточно быстро

По мнению замглавы МИД РФ, процесс дальнейшего расширения - вопрос времени

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. БРИКС достаточно быстро адаптируется к новому составу, процесс дальнейшего расширения - вопрос времени, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"Я думаю, что процесс адаптации БРИКС к новому составу и нахождение дополнительных направлений сотрудничества произойдут достаточно быстро. Что будет дальше, будет ли дальше происходить расширение, - вопрос времени", - сказал высокопоставленный дипломат.

Рябков отметил, что у многих стран "есть тяга к БРИКС". "Мы это будем поддерживать", - подчеркнул он.

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.