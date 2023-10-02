Рябков рассказал, как Москва будет отвечать на антироссийские санкции Канады

По словам замглавы МИД РФ, Москва будет смотреть, какие канадские организации причастны к нежелательной деятельности, и расширит ограничительные списки

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия будет отвечать на канадские санкции расширением ограничительных списков со своей стороны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Тоже будем расширять ограничительные списки. Будем смотреть, какие канадские организации могут быть причастны к нежелательной деятельности", - сказал он на полях конференции "Россия - Латинская Америка".

Ранее канадский МИД сообщил, что правительство Канады внесло в свои санкционные списки еще 42 физических и 21 юридическое лицо из России.

Как следует из обнародованного им уведомления, под ограничительные меры попали, в частности, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, глава Россотрудничества Евгений Примаков, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, политологи Федор Лукьянов, Андрей Кортунов и Дмитрий Тренин.