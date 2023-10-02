Эксперт заявил, что принципы отношений РФ и КНР могут стать основной стабильности в мире

Это видение подталкивает Москву и Пекин предлагать их в качестве основы для отношений с другими странами, добавил декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Видение того, что принципы выстраивания отношений России и Китая могут стать основой международной стабильности, подталкивает Москву и Пекин предлагать их в качестве основы для отношений с другими странами. Такое мнение выразил декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов на презентации ежегодного доклада международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Понимание на основе общих принципов, как должны быть устроены отношения, позволило создать в той части Евразии, которая находится в условной зоне ответственности нашей страны и Китая, поле стабильности. Россия и Китай не конкурируют друг с другом по вопросам безопасности, между нами нет фронтира безопасности, который установился между Россией и государствами НАТО в Европе, - сказал Сушенцов. - Видение того, что принципы этих отношений могут стать основой для стабильности в международных отношениях, подталкивает и Россию, и Китай предлагать эти принципы как основы для взаимных отношений со всеми другими странами".

Доклад презентован в рамках XX ежегодного заседания клуба "Валдай", которое проходит со 2 по 5 октября в Сочи. Тема заседания - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".