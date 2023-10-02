В Думу внесли законопроект об уголовном наказании за вовлечение детей в курение

Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенников сообщил, что "предлагается дополнить главу 20 Уголовного кодекса РФ"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты законопроект об уголовном наказании в виде исправительных работ и ограничения свободы на срок до одного года за систематическое вовлечение детей в потребление табака и никотинсодержащей продукции. Об этом журналистам сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, предлагается дополнить главу 20 Уголовного кодекса РФ "Преступления против семьи и несовершеннолетних" новой статьей 151.3, "предусматривающей уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, если гражданин дважды в течение одного года получал административное наказание за аналогичное деяние".

"За это предусматривается штраф в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на тот же срок", - сказал Крашенинников.

При этом законопроектом предусмотрена повышенная ответственность в случае, когда детей в курение вовлекают родители, педагогические работники или кто-либо другой, на кого законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, уточнил глава комитета.