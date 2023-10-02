Матвиенко заявила, что дружба России с Латинской Америкой не боится никаких испытаний

По словам председателя Совфеда, у стран есть "взаимный интерес к развитию взаимовыгодных многоплановых связей"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Отношения России со странами Латинской Америки имеют прочные корни, всегда отличались доверием и не боятся никаких испытаний. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании I Международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"Наша страна на протяжении десятилетий всецело содействовала борьбе народов Латинской Америки за свободу. Отношения России со странами Латинской Америки и Карибского бассейна имеют прочные, глубокие корни и во все времена отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью. Как гласит известная в латиноамериканских странах пословица: "Дом с хорошим фундаментом не боится ветра". Так и наша дружба не боится никаких испытаний", - сказала спикер Совфеда.

По ее словам, конференция убедительно доказывает, что у стран есть "стремление быть ближе друг к другу, есть взаимный интерес к развитию взаимовыгодных многоплановых связей". "Буквально недавно, 15 сентября, мы вспоминали очень важную дату - более двух столетий назад под влиянием набиравшего обороты антиколониального освободительного движения был принят Акт о независимости Центральной Америки. За прошедший период все страны Латинской Америки и Карибского бассейна прошли свой непростой путь становления суверенной государственности, внутриполитических преобразований и отстояли право самостоятельно решать свою судьбу", - подчеркнула Матвиенко.

Иностранные делегаты прибывают на пленарную сессию парламентской конференции "Россия — Латинская Америка" в Колонный зал Дома союзов в Москве © Карина Горшкова/ Павел Цуканов/ ТАСС

Движение к многополярности

Она отметила, что в настоящее время ускоряется "необратимое формирование справедливой, полицентричной модели устройства". "Мировая система, уставшая от бесконечных притязаний одной державы на гегемонию, проходит этап обновления, освобождается от остатков неоколониализма и движется к многополярности. Его центральными силами выступают суверенные, свободные и независимые государства во всех уголках земного шара, которые добиваются впечатляющих успехов в различных областях, играют все большую роль в международных делах. При этом руководствуются исключительно своими национальными интересами, а не исполняют чужую волю. И Латинская Америка с ее большим потенциалом, высокими темпами прироста населения и экономического восстановления, безусловно, становится одним из таких центров обновленного мира, в основе которого лежат равноправие и взаимоуважение", - заявила председатель Совфеда.

Она подчеркнула, что Россия нацелена на то, чтобы углублять гуманитарные контакты в сфере культуры, науки, образования, содействовать подготовке кадров, росту количества российских государственных стипендий для латиноамериканских студентов. "И в России, и в Латинской Америке хорошо понимают, насколько важно думать о будущем, о возможностях для нашей молодежи. Мы приглашаем к сотрудничеству по линии Палаты молодых законодателей, которая активно действует при Совете Федерации", - отметила Матвиенко.

Сенатор также заметила, что большое внимание уделяется и продвижению женской повестки. "Представительницы стран Латинской Америки и Карибского бассейна являются активными участницами Евразийского женского форума, проводимого под эгидой Совета Федерации. И, пользуясь возможностью, хочу пригласить к участию в IV Евразийском женском форуме, который состоится в сентябре следующего года в моем родном городе Санкт-Петербурге", - сказала председатель верхней палаты парламента.