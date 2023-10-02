Рябков: расширение сотрудничества РФ с Латинской Америкой не нравится США

Как заявил замглавы МИД России, в Москву для участия в форуме приехало более 200 представителей из государств Латинской Америки

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Расширение форматов сотрудничества России со странами Латинской Америкой и Карибского бассейна не импонирует Вашингтону и другим столицам. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"Конечно, я уверен, что в Вашингтоне и других столицах, которые не симпатизируют, мягко говоря, происходящему в Москве, это будет отмечено. Но для нас важнее то, что мы расширяем площадки и форматы взаимодействия с Латинской Америкой и Карибским бассейном, - заявил Рябков. - Находим в этом плане звучный, конкретный, конструктивный отклик со стороны партнеров этого региона".

Кроме того, высокопоставленный дипломат отметил, что в Москву для участия в форуме приехало более 200 представителей из ряда государств Латинской Америки. "Действительно, это первый опыт. Наш парламент проявил весьма активный, творческий подход к его [форума] организации. МИД оказал всемерное содействие, - добавил Рябков. - На полях форума проводятся многочисленные встречи, подписываются документы, обсуждаются проекты. Мы работаем по конструктивной повестке дня".

О конференции

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.