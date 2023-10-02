Песков: консолидация общества вокруг Путина исключает повторение событий 1993 года

По словам пресс-секретаря президента РФ, специального обращения главы государства по случаю 30-летней годовщины штурма Белого дома не планируется

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия вынесла уроки из событий октября 1993 года, нынешний уровень консолидации общества вокруг президента РФ Владимира Путина делает невозможным повторение тех событий, отметил в общении с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о 30-летней годовщине штурма Белого дома.

По словам представителя Кремля, специального обращения Путина по случаю этой даты не планируется. "Нет, никаких обращений или заявлений президента не планируется, - отметил Песков. - Это неотъемлемая часть нашей новейшей истории, мы вместе прошли через темные времена, вынесли необходимые уроки. Анализ уроков тех дней начался не сегодня, а фактически сразу после завершения [тех событий]. Конечно, все мы сделали выводы из той ситуации".

Комментируя по просьбе одного из журналистов "мечты Запада" о повторении тех событий, пресс-секретарь российского лидера отметил, что так думают "явно недоброжелатели". "Я думаю, что уровень консолидации нашей страны вокруг президента, уровень консолидации страны в целом является залогом того, что повторение таких ситуаций невозможно", - подчеркнул Песков.

3 октября 1993 года в Москве были распущены Съезд народных депутатов и Верховный совет (ВС) Российской Федерации, это стало следствием конституционного кризиса, случившегося в России в 1992 году. Возникшие разногласия переросли в вооруженное противостояние двух политических сил: сторонников президента РФ Бориса Ельцина и основной части народных депутатов и членов Верховного совета РФ.

Поводом для вооруженного столкновения послужил указ президента "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации", фактически упразднивший деятельность ВС. Его сторонники захватили здание мэрии на Новом Арбате и попытались штурмовать телецентр "Останкино". На следующий день, 4 октября, по решению Ельцина начался штурм Белого дома, во время которого он был обстрелян из танков. В ходе боевых действий 147 человек были убиты, еще 348 - ранены, большинство из них были мирными жителями.

В итоге победу одержали сторонники президента, что означало конец для всей структуры советской власти, существовавшей в стране с 1917 года. Согласно новой конституции, принятой в декабре 1993 года, Россия становилась смешанной республикой с двухпалатным парламентом и сильной президентской властью.