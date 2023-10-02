Песков считает абсурдными попытки назвать Роберта Фицо пророссийским политиком

По словам пресс-секретаря президента РФ, любых политиков в Европе, думающих о суверенитете своей страны, сейчас пытаются окрестить "пророссийскими"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Любых политиков в Европе, думающих о суверенитете своей страны, сейчас пытаются окрестить "пророссийскими", но это абсурд. Такую позицию обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги выборов в Словакии.

Возглавляемая бывшим премьер-министром Словакии Робертом Фицо партия "Направление - социальная демократия" победила на парламентских выборах, набрав 22,94% голосов. Политическая сила смогла обеспечить себе 42 из 150 мест в парламенте страны.

"Целый ряд политиков в Европе именуют "пророссийскими". По сути, мы сейчас сталкиваемся с ситуацией, когда любой политик на Европейском континенте, который склонен думать о суверенитете своей страны, который защищает интересы своей страны, его сразу пытаются окрестить пророссийским. Но это абсурд", - заметил представитель Кремля в беседе с журналистами, комментируя победу партии Фицо.

В ответ на вопрос, чего ждет Москва от дальнейших отношений с Братиславой, он напомнил: "Там же еще предстоит процесс создания коалиционного правительства, если я правильно понимаю".

В целом же, продолжил Песков, Россия хотела бы видеть "больше политиков опытных, трезвых и имеющих тенденцию к тому, чтобы трезво оценивать ситуацию". "Ну а как будет дальше - будем уже смотреть", - подытожил он.