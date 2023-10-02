Песков сообщил, что неформального саммита лидеров стран СНГ 7 октября не планируется

У президента РФ Владимира Путина в планах обычные мероприятия, отметил пресс-секретарь главы государства

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Неформального саммита лидеров стран - участниц СНГ 7 октября не планируется, у президента РФ Владимира Путина в планах обычные мероприятия. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, неформального саммита не планируется, но на 7 число запланированы обычные мероприятия. Мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков.

7 октября российский лидер отметит 71-й день рождения. Как правило, Путин в этот день не берет выходной, а продолжает работать. Годом ранее президент собрал коллег из стран СНГ в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом на неформальный саммит.