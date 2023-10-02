Песков: указ Путина поможет украинцам, которые хотят переехать в Россию

Документ позволил украинцам въезжать в РФ без виз

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Указ президента России Владимира Путина, по которому украинцы могут въезжать в РФ без виз, поможет тем, кто хочет переехать в Россию, уверен пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Дело в том, что многие граждане Украины приезжают в нашу страну, многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной, и, конечно, такие меры способствуют переселению сюда тех людей, которые хотят к нам переехать", - сказал представитель Кремля журналистам.

На прошлой неделе Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины.

Песков напомнил, что "такой режим имел место и раньше".

Согласно указу, граждане Украины могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна. Также это можно сделать по удостоверению личности на возвращение на Украину (таким образом допускается только выехать в эту страну). В случае с детьми потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребенке. Допускается в том числе въезд в Россию по документам, срок действия которых истек. Граждане Украины, у которых нет действительных документов, могут в порядке исключения выехать из России в сопредельные государства через сухопутную границу на основании копии заключения об установлении личности иностранного гражданина, выдаваемого территориальным органом МВД. Также допускается выезд по истекшим документам.

С 1997 года действовало соглашение между правительствами РФ и Украины о безвизовых поездках граждан двух стран. Как отмечалось в пояснительной записке к проекту указа, после 1 января 2023 года по инициативе украинской стороны соглашение прекратило действовать.