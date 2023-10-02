Госдума подпишет 2 октября соглашение о присоединении наблюдателем к ПАРЛАСЕН

Председатель Думы Вячеслав Володин отметил, что Центральноамериканский парламент объединяет Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Панаму и Доминиканскую Республику

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Соглашение о присоединении Государственной думы к Центральноамериканскому парламенту (ПАРЛАСЕН) в качестве постоянного наблюдателя будет подписано 2 октября. Об этом заявил председатель Думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания I Международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

"Планируем сегодня подписать соглашение о присоединении Государственной думы к Центральноамериканскому парламенту в качестве постоянного наблюдателя. Мы будем вторым парламентом, который участвует в ПАРЛАСЕН, в его работе, а этот Центральноамериканский парламент объединяет шесть стран Латинской Америки (Гватемалу, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Панаму, Доминиканскую Республику - прим. ТАСС). Со своей стороны мы считаем, будет правильно, и этот вопрос мы, надеюсь, будем также решать сегодня, если будет создана комиссия высокого уровня с ПАРЛАСЕН и мы сможем вести на системной основе работу по выстраиванию отношений в рамках парламентского измерения", - сказал он.

О конференции

Парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также прошли двусторонние встречи Володина с руководителями парламентов стран региона.