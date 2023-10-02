Володин пригласил парламентариев из Латинской Америки вновь приехать в Москву

Спикер Госдумы отметил, что конференцию "Россия - Латинская Америка" следует сделать ежегодной

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил парламентариев стран Латинской Америки приехать в Москву и в следующем году, отметив, что конференцию "Россия - Латинская Америка" следует сделать ежегодной.

"Предлагаю международную конференцию сделать ежегодной, приглашаем вас на будущий год посетить Москву для того, чтобы обсудить вопросы развития наших отношений, построения многополярного мира и справедливого миропорядка", - подчеркнул Володин в ходе пленарного заседания конференции.

Он поблагодарил участников конференции, которые приехали в Россию, отметив, что многие члены делегаций провели в пути более 30 часов.

"Перелеты, пересадки, конечно, это все непросто. Еще более непросто добраться сюда, когда на тебя оказывают давление. А мы с вами знаем, как умеют это делать Соединенные Штаты Америки для того, чтобы сохранить свою гегемонию в мире. И еще раз в этой связи хочется сказать слова благодарности всем, кто приехал сюда и собрался в этом зале", - подчеркнул Володин.

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также прошли двусторонние встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями парламентов стран региона.