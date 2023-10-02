Сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности лабораторий США на Украине считает, что источник заражения военнослужащих - с высокой вероятностью это биолаборатории Пентагона в стране

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Заражение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложными в лечении инфекциями с высокой вероятностью связано с работой биолабораторий США на Украине. Об этом заявила вице-спикер Госдумы, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности лабораторий США на Украине Ирина Яровая.

"Источник заражения военнослужащих ВСУ - с высокой вероятностью это биолаборатории Пентагона на Украине" - сказала журналистам Яровая, комментируя информацию о заражении бойцов ВСУ.

Ранее британская газета Financial Times опубликовала материал, в котором говорится, что в начале 2023 года в одном из натовских военных госпиталей в Германии врачи изучили анализы раненых солдат ВСУ и пришли к выводу, что они были заражены инфекциями, устойчивыми к действию антибиотиков.

Яровая также отметила, что на текущий момент найдены и подтверждения того, что США испытывали на украинских военнослужащих нелицензированные лекарства. "Очевидно, что международным экспертам, в том числе из комиссии Lancet, пора всерьез озаботиться чудовищными биологическими экспериментами Пентагона", - заявила политик.

Яровая напомнила, что в соответствии с американским проектом под кодовым названием UP-8 "в лабораториях Львова, Харькова, Одессы и Киева под руководством американских военных специалистов проводились испытания более чем над 4 000 военнослужащими". "По полученным данным, в ходе медицинских экспериментов Пентагона только в Харьковской лаборатории погибли около 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы", - заключила парламентарий.

Парламентская комиссия по расследованию работы американских биолабораторий на Украине после года работы представила в апреле доклад, который был утвержден на заседаниях Госдумы и Совета Федерации. В итоговом документе была систематизирована вся информация о военно-биологических программах США на Украине, обобщены факты и обстоятельства того, как США осуществляют биологические программы по всему миру. Парламентская комиссия в результате работы пришла к однозначному выводу, что биологические программы США имеют очевидное двойное назначение и предназначены для использования в том числе в военных целях.