Лавров: РФ помогает обеспечить продовольственную безопасность Латинской Америки

Как заявил глава МИД РФ, Россию и государства Латинской Америки традиционно связывают дружественные отношения

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия оказывала и продолжает оказывать содействие в решении наиболее острых проблем, с которыми сталкивается Латинская Америка, в том числе по обеспечению продовольственной безопасности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

Министр подчеркнул, что РФ и государства Латинской Америки традиционно связывают дружественные отношения, начало которым было положено еще во времена борьбы латиноамериканцев за свою независимость. "В России всегда с симпатией относились к стремлению народов Южной и Центральной Америки, Мексики и Карибского бассейна обрести истинную свободу и подлинный суверенитет, взять свою судьбу в собственные руки", - указал Лавров.

"Заложенные в те времена традиции дружбы и доверия сохраняют свою актуальность и по сей день. Невзирая на непростую геополитическую обстановку, наше взаимодействие поступательно развивается: ведется регулярный политический и межпарламентский диалог, продолжается сотрудничество по линии министерств и ведомств. Не прекращаются торгово-экономические и гуманитарные обмены, крепнут научные и образовательные связи, - отметил глава МИД. - Россия оказывала и продолжает оказывать содействие в решении наиболее острых проблем, с которыми сталкивается регион, - от борьбы с эпидемией коронавируса до обеспечения продовольственной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий".

Лавров обратил внимание, что РФ и страны региона "объединяет твердая приверженность демократизации межгосударственного общения", его выстраиванию на общепризнанных принципах международного права, в первую очередь - Устава ООН. "Мы последовательные сторонники уважения культурно-цивилизационного многообразия народов мира, их права самим определять пути и модели политического и социально-экономического развития", - подчеркнул он.

Первая международная парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.