Захарова заявила о парадоксальности слов Бербок о границах ЕС "от Лиссабона до Луганска"

Официальный представитель МИД РФ напомнила о высказывании главы МИД Германии, которая выразила надежду на кардинальное изменение политики Москвы по Украине "на 360 градусов", имея в виду разворот на 180

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отметила, что слова главы МИД Германии Анналены Бербок о будущих границах Евросоюза "от Лиссабона до Луганска" означают вступление России в объединение.

"Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов", - написала дипломат в своем Telegram-канале, комментируя заявления Бербок. Так, Захарова напомнила о высказывании главы МИД Германии, которая выразила надежду на кардинальное изменение политики Москвы по Украине "на 360 градусов", имея в виду разворот на 180.

Ранее в понедельник Бербок по прибытии на неформальное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Киеве подтвердила обещание Евросоюза принять Украину в сообщество и добавила, что "скоро оно будет простираться от Лиссабона до Луганска".