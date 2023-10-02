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Военная операция на Украине

Сальдо сообщил, что ВСУ обстреливают Херсон, чтобы переложить ответственность на силы РФ

По словам губернатора Херсонской области, в частности, обстреливали микрорайон ХБК минометами с территории турбазы "Лилея"

ГЕНИЧЕСК, 2 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают жилые кварталы занятого ими Херсона, чтобы переложить ответственность на российскую армию. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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"Наши люди из Херсона сообщают, что украинские боевики намеренно обстреливают жилые кварталы города, чтобы переложить ответственность на российскую армию. В частности, пишут, что прошлой ночью формирования киевского режима вели обстрел района автовокзала - близко слышен выстрел, пролет со свистом снаряда или мины и скорый взрыв. То есть стреляли не издалека. С утра так же обстреливали микрорайон ХБК минометами с территории турбазы "Лилея", - написал он.

По словам Сальдо, российские военные подтверждают, что украинские войска обстреливают Херсон. "По их данным, после уничтожения 24 сентября артиллерийских позиций противника в Приднепровском парке, 29 сентября враг специально разрушил обстрелом (или подрывом на месте) парковое кафе "Золотой ключик" и заснял разрушения на фото и видео. Потом была начата пропагандистская кампания в стиле "разрушили мирный объект". На самом деле наши в тот день туда не стреляли, поскольку враг свои позиции после разгрома 24 сентября свернул", - добавил губернатор.

21 сентября Сальдо сообщал о прибытии в Херсон съемочных групп немецкого и испанского телевидения для подготовки информационной провокации. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
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