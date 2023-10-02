Володин подписал соглашение о присоединении Госдумы наблюдателем к ПАРЛАСЕН

Председатель Госдумы заявил, что ГД будет вторым парламентом, который участвует в работе ПАРЛАСЕН

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) Амадо Серруд Асеведо подписали специальное соглашение о присоединении Думы к ПАРЛАСЕН в качестве постоянного наблюдателя.

"В понедельник, 2 октября, председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель ПАРЛАСЕН Амадо Серруд Асеведо подписали специальное соглашение о присоединении Государственной думы к Центральноамериканскому парламенту (ПАРЛАСЕН) в качестве постоянного наблюдателя", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте палаты.

Ранее в ходе пленарного заседания I Международной парламентской конференции "Россия - Латинская Америка" Володин заявил, что Госдума будет вторым парламентом, который участвует в работе ПАРЛАСЕН. Он также отметил, что "будет правильно", если создадут комиссию высокого уровня с ПАРЛАСЕН, в которой можно будет вести на системной основе работу по выстраиванию отношений в рамках парламентского измерения.

Центральноамериканский парламент был создан в октябре 1991 года для укрепления интеграции, организации диалога и примирения в Центральной Америке, а также для развития стран региона. В объединение входят Доминиканская Республика, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама и Сальвадор.

О конференции

Парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также прошли двусторонние встречи Володина с руководителями парламентов стран региона.