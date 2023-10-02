Матвиенко заявила о поддержке РФ усилий Венесуэлы по отстаиванию независимости

Председатель Совета Федерации также поблагодарила руководство страны "за взвешенную позицию в сложных условиях по отношению к России"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Россия продолжит активно поддерживать усилия руководства Венесуэлы по отстаиванию суверенитета страны и противодействию незаконным санкциям. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Россия всегда выражала солидарность с народом Венесуэлы перед лицом тех трудностей, которые были у вас в результате вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, будем продолжать активно, решительно поддерживать усилия венесуэльского руководства по отстаиванию суверенитета, независимости своей страны и противодействию незаконным односторонним санкциям", - сказала спикер Совфеда на встрече с председателем Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригесом, прошедшей в рамках парламентской конференции "Россия - Латинская Америка".

Она отметила, что благодаря усилиям правительства ситуация в Венесуэле постепенно нормализуется. "Удалось преодолеть кризисные явления в экономике и выйти на устойчивые темпы роста. Мы этому, как ваши друзья, искренне рады", - подчеркнула Матвиенко.

Она поблагодарила руководство Венесуэлы "за взвешенную позицию в сложных условиях по отношению к России". Председатель Совфеда также отметила, что парламентарии двух стран всегда поддерживали самые теплые и тесные контакты. "Но в последние годы в силу разных причин они были не столь активны, как нам бы этого хотелось. Но сегодня есть все условия для того, чтобы мы возобновили наше активное взаимодействие. В этом заинтересованы, мне кажется, обе стороны. Думаю, что и сегодняшний ваш визит в Россию является свидетельством вашей заинтересованности в расширении и развитии парламентского сотрудничества", - сказала председатель Совфеда.

Сенатор отметила, что за прошедшие годы Россия и Венесуэла "накопили значительный багаж двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, которое зиждется на дружбе двух стран и взаимном уважении народов". По ее словам, особенно прочными отношения стали в период президентства Уго Чавеса, который был близким и добрым другом России. "Прошло уже 10 лет, как он ушел из жизни. По поручению президента [РФ] я принимала участие в церемонии прощания в Каракасе. У меня была возможность лично убедиться в бесконечной любви венесуэльского народа к своему лидеру. Он был выдающимся государственным деятелем, великим патриотом своей страны и, конечно, оставил свой значимый след не только в истории Венесуэлы, но и в целом в мире. Мы рады тому, что мы и сегодня продолжаем активное сотрудничество, активное взаимодействие", - заключила Матвиенко.