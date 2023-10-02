Володин заявил, что Россия ценит независимую позицию Парагвая на международной арене

Председатель Госдумы отметил, что РФ не строит альянсы или союзы для того, чтобы специально дружить против кого-то, а предпочитает обсуждать развитие двусторонних отношений

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Российская Федерация выступает за справедливое мироустройство и ценит независимую позицию Парагвая. Это подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин во время встречи со спикером Палаты сенаторов Конгресса (парламента) Парагвая Сильвио Овеларом.

"Мы ценим вашу независимую позицию. Считаем, что каждая страна имеет право на развитие. Не надо плясать под чужую дудку. Мир должен быть многополярен, и мы выступаем за справедливое мироустройство", - заявил Володин, обращаясь к спикеру Палаты сенаторов парламента Парагвая.

Председатель Госдумы отметил, что РФ не строит альянсы или союзы для того, чтобы специально дружить против кого-то, а предпочитает обсуждать развитие двусторонних отношений. "Мы обсуждаем вопросы развития отношений, но и, конечно, говорим о необходимости невмешательства во внутренние дела суверенных государств, потому что только суверенные государства имеют перспективы, могут планировать будущее и развиваться", - сказал Володин, слова которого приводятся на официальном сайте Госдумы. Он подчеркнул, что "Россия строит отношения с другими странами на принципах уважения и взаимовыгодного сотрудничества".

Кроме того, спикер Госдумы отметил растущий интерес студентов из Парагвая к обучению в России. "Если говорить о прошлом 2022 году и о текущем 2023 году, желающих обучаться в России парагвайских граждан - пять человек на место", - указал политик.

Спикер Палаты сенаторов парламента Парагвая отметил, что лучшие послы для страны - это бывшие студенты, которые получили необходимые знания и квалификацию именно в России.

Овелар поблагодарил Володина за приглашение на парламентскую конференцию и выразили благодарность от себя и от президента страны за то, что Россия первой поставила в Парагвай вакцину от COVID-19.

О конференции

Парламентская конференция "Россия - Латинская Америка" проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября по инициативе Госдумы. Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсуждают с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

В первый день конференции перед участниками выступил президент России Владимир Путин. В рамках конференции также прошли двусторонние встречи Володина с руководителями парламентов стран региона.