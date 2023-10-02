Эксперт считает, что ЕС не сможет сохранять жизнеспособность Украины без поддержки США

Заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов отметил, что порядка 60% поставок всей военной помощи Киев получает от Вашингтона

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Евросоюз не откажется от намерения оказывать Киеву военную помощь, однако без участия США ее будет недостаточно для поддержания жизнеспособности Украины и полноценного продолжения боевых действий. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Безусловно, Евросоюз продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на то, что у него есть свои внутренние препятствия для продолжения поддержки, - есть такой фактор, как Венгрия, сейчас, возможно, к нему добавится Словакия после победы на парламентских выборах партии ["Направление - социальная демократия" экс-премьера] Роберта Фицо, но в любом случае Европейский союз будет изыскивать возможности и продолжать поддержку Украины. Надо понимать, что без поддержки США помощь Европейского союза будет недостаточной для поддержания украинской жизнеспособности и для продолжения войны", - отметил эксперт.

Аналитик в этой связи пояснил, что порядка 60% поставок всей военной помощи Киев получает от Вашингтона. "Компенсировать это ЕС не сможет в любом случае. Что-то будет передаваться, мы сейчас видим начало нового важного тренда - стремление производить вооружения и военную технику прямо на территории Украины, - продолжил он. - Западные страны близки к исчерпанию своих резервов по передаче вооружений, поэтому они хотят, чтобы Украина сама, используя европейские и западные технологии, деньги и компании, производила оружие и военную технику на своей территории. Насколько это окажется эффективно и как это сочетается с тем, что Россия будет просто уничтожать все, что сможет вычислить, - это большой вопрос".

Суслов допустил, что в течение ближайших 45 дней США примут временный бюджет на поддержку Украины. "Может быть, он будет горазд меньшим, чем рассчитывала администрация Байдена, но тем не менее, скорее всего, он будет принят. Я не вижу достаточной критической массы правых республиканцев-трампистов в Палате представителей [Конгресса США], чтобы заблокировать военную и экономическую помощь Украине вообще со стороны США, - добавил он. - Скорее всего, будет много оговорок о том, что нужно смотреть, как Украина расходует эти средства, но они примут временный бюджет на продолжение военной помощи и дальше примут бюджет на 2024 год".

Ранее обе палаты американского парламента одобрили, а президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, то есть до 17 ноября. Документ не включает в себя помощь Украине. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет продолжать оказывать и увеличивать финансовую помощь Украине, независимо от того, что происходит в США.