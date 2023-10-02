Лавров назвал нацизмом запрет на въезд в ЕС автомобилей с российскими номерами

Глава МИД РФ отметил, что "с европейцев со всех практически слетела эта внешняя благообразность, которой они прикрывались в последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики"

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Запрет нескольких стран ЕС на въезд авто с номерами РФ является нацизмом. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на XX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Меня поразило с какой скоростью с европейцев со всех практически слетела эта внешняя благообразность, которой они прикрывались в последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики. Но в общем-то это проявление того, что принято называть нацизмом", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие запреты.

"Это же по отношению к русским только, равно как и многие другие вещи делаются по отношению к русским. Они же заявляют: "Не только [президент РФ Владимир] Путин виноват, все русские виноваты, что они его избрали". Вот вам, пожалуйста, - чистый нацизм", - добавил он.

Запрет на въезд российских автомобилей уже действует в Латвии, Литве, Польше, Финляндии и Эстонии, с 3 октября он будет введен в Норвегии. Сообщалось также, что Болгария введет запрет на въезд российских машин в понедельник.