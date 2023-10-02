Посольство РФ в Словакии отвергло обвинения во вмешательстве России в выборы в стране

В диппредставительстве указали, что "антироссийская "карта" разыгрывается во внутриполитической борьбе"

БРАТИСЛАВА, 2 октября. /ТАСС/. Посольство РФ в Словакии решительно отвергло обвинения во вмешательстве России в состоявшиеся в этой стране в субботу досрочные парламентские выборы. Об этом говорится в комментарии дипломатического представительства, размещенном на его страницах в социальных сетях после последовавшего в понедельник вызова посла во внешнеполитическое ведомство.

"Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс. В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода цветными революциями. Почему-то вмешательством во внутренние дела в Братиславе не считают выделение американской дипмиссией Министерству обороны Словакии $5 млн на противодействие так называемой дезинформации, которое на деле стала борьбой со свободой мнения, в том числе в ходе прошедшей предвыборной кампании. Или создание и прямое финансирование из касс посольств стран НАТО определенных, отнюдь не содействующих гражданскому миру и равноправному международному сотрудничеству НПО. Или прямое давление из Вашингтона на корпорацию Meta (признана в РФ экстремистской - прим. ТАСС), в результате которого блокируются профили в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит Meta) оппозиционных словацких политиков. Об этом писали в СМИ, здешнее посольство США гордится подобными фактами. Примеры такого рода можно приводить бесконечно, хотя они подчас стыдливо замалчиваются в Братиславе", - говорится в комментарии.

Посольство РФ выразило сожаление, что "в Братиславе продолжают предприниматься шаги для дальнейшей деградации и без того находящихся в глубоком кризисе некогда дружественных отношений" между Россией и Словакией, а "антироссийская "карта" разыгрывается во внутриполитической борьбе". Дипломаты полагают, что выводы из происходящего словацкие граждане способны сделать самостоятельно.