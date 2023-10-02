Лавров заявил, что Трюдо смотрится жалко, оправдываясь за чествование нациста в парламенте

По словам главы МИД РФ, спикер канадского парламента знал, что чествует именно нациста

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо смотрится жалко в попытках оправдаться за чествование нациста в парламенте страны. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на XX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

Он добавил, что спикер канадского парламента знал, что чествует именно нациста. "Думаю, тут любой здравомыслящий человек понимает, что не могло быть так, как пытается изобразить дело Трюдо. Конечно, все знали: спикер парламента знал, служба безопасности знала - человек известный. Он не скрывал своих взглядов, многие его знают. Ну а то, что Трюдо заявляет по этому поводу, - мне жалко на него смотреть, он все-таки называется премьер-министром. И когда он вместе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским аплодировал и поднимал вверх кулак, приветствуя этого нациста, - конечно, они прекрасно обо всем знали", - сказал Лавров.

"Но самое печальное, что Трюдо, набравшись храбрости извиниться, извинился перед кем - перед украинцами и Зеленским, с которым они вместе зиговали этому деятелю. Позорище", - добавил министр.

22 сентября во время выступления Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку (Гуньку), в годы Второй мировой войны служившего в дивизии СС "Галиция". Глава МИД Мелани Жоли 26 сентября призвала к отставке спикера Палаты общин (нижней палаты) парламента Энтони Роты. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота объявил о своей отставке. 27 сентября Трюдо принес извинения в связи со случившимся.

В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".