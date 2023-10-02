Эксперты "Валдая" считают, что новый миропорядок не обернется катастрофой

Они отметили, что новый порядок "не будет похож ни на один из существовавших ранее", поскольку "никогда в мире не было такого количества независимых государств, способных самостоятельно контролировать свое внутреннее пространство и принимать важнейшие решения"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Мир находится в переходном периоде, на пути к новому порядку, где государства будут самостоятельно выстраивать отношения без единого аппарата подавления и иерархических структур. Об этом говорится в ежегодном докладе международного дискуссионного клуба "Валдай" под названием "Аттестат зрелости, или порядок, какого еще не было: фантазия о будущем без иерархии".

Коллектив авторов подготовил материал специально к XX ежегодному заседанию клуба "Валдай" на тему: "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех", которое проходит 2-5 октября 2023 года в Сочи.

Эксперты клуба пришли к выводу, что происходит "осыпание" прежнего международного порядка, а "человечество вступает в эпоху новых политических отношений". При этом авторы доклада не считают это "катастрофой для развития отдельных участников миропорядка" и оптимистично смотрят в будущее. Они отмечают, что новый порядок "не будет похож ни на один из существовавших ранее", поскольку "никогда в мире не было такого количества независимых государств, способных самостоятельно контролировать свое внутреннее пространство и принимать важнейшие решения".

Качественные характеристики нового порядка, по мнению экспертов клуба, будут зависеть от того, как страны подойдут к выстраиванию взаимоотношений, как "сдадут экзамен на аттестат зрелости". "Ведь саморегулирование - это и есть признак зрелости, когда государства способны сами, без аппарата подавления и иерархических структур, решать свои проблемы, не создавая непреодолимых проблем другим, - отмечают авторы доклада. - Не сдать этот экзамен слишком опасно для всех".

Значение суверенитета

Внутренняя устойчивость суверенных государств, вне зависимости от того, какими способами она достигается, станет важнейшим фактором международной жизни, уверены эксперты. "Речь идет прежде всего об устойчивости к вызовам внутреннего происхождения, способность сопротивляться давлению извне - на втором месте", - уточняют аналитики.

При этом специалисты не сомневаются в том, что попытки ограничения суверенитета в "новом мире" будут неизбежны. "Но они будут иметь опосредованный и фрагментарный характер и не смогут реально определять поведение большинства стран мира", - указывают авторы доклада. По их мнению, обязывающие альянсы, в которых свобода действий участников заведомо ограничена, скорее всего, останутся наследием прошлого либо уделом относительно узкого круга стран Запада - тех, которые действительно тесно объединены культурно-ценностными особенностями.