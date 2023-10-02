2 октября, 15:23,
обновлено 2 октября, 15:33
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Лавров заявил, что РФ работает с коллегами, чтобы стабилизировать обстановку в Карабахе

© ТАСС/ Ruptly

Глава МИД РФ рассчитывает, что в Ереване тоже будут прилагать усилия для этого

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Москва работает с азербайджанскими коллегами и соседями, чтобы стабилизировать обстановку в Нагорном Карабахе. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы работаем с азербайджанскими коллегами и соседями на предмет стабилизации обстановки в Карабахе, чтобы там укрепить доверие, чтобы создать условия для возобновления нормальной жизни, совместной жизни армян и азербайджанцев. Рассчитываю, что в Ереване тоже в этом должны быть заинтересованы, что они будут прилагать усилия для этого", - сказал министр. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
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