Лавров назвал суверенным выбором заявления Еревана о возможном выходе из ОДКБ

По словам главы МИД РФ, Москва надеется, что связи, которые веками существовали между российским и армянским народами, не будут разрушены

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Заявления о возможном выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), звучащие из Еревана, являются суверенным выбором армянского руководства.

Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Если же, как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и в ОДКБ, будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности, - это его суверенный выбор, выбор армянского руководства", - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, Москва надеется, что связи, которые веками существовали между российским и армянским народами, не будут разрушены.