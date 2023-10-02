2 октября, 15:54

Лавров назвал суверенным выбором заявления Еревана о возможном выходе из ОДКБ

© ТАСС/ Ruptly

По словам главы МИД РФ, Москва надеется, что связи, которые веками существовали между российским и армянским народами, не будут разрушены

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Заявления о возможном выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), звучащие из Еревана, являются суверенным выбором армянского руководства.

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Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Если же, как объявили некоторые руководители Армении, они теперь, разочаровавшись в России и в ОДКБ, будут искать на стороне коллег по упрочению собственной безопасности, - это его суверенный выбор, выбор армянского руководства", - сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, Москва надеется, что связи, которые веками существовали между российским и армянским народами, не будут разрушены.  

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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