Лавров заявил о самых оптимистичных ожиданиях от форума "Один пояс - один путь"

Глава МИД РФ отметил, что это связано с неизменно высоким уровнем организации подобных мероприятий в Китае

СОЧИ, 2 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у него самые оптимистичные ожидания от предстоящего международного форума "Один пояс - один путь", это связано с неизменно высоким уровнем организации подобных мероприятий в Китае.

"Ожидания у меня самые оптимистичные. Мы знаем, что наши китайские друзья всегда на самом высоком уровне организуют мероприятия, которые проводят на своей территории", - сказал он журналистам на полях XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

По словам главы МИД РФ, проект "Один пояс - один путь" органично вписывается в те процессы, которые развиваются в Евразии с участием Шанхайской организации сотрудничества , Евразийского экономического союза и государств Юго-Восточной Азии.

"Мы выстраиваем вместе логистику транспортную, финансовую, промышленную, и у этих проектов очень хорошие перспективы", - добавил министр.

Третий международный форум "Один пояс - один путь" состоится в октябре. Президент РФ Владимир Путин подтвердил намерение принять в нем участие.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином для активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием заинтересованных стран и использованием китайского, а также зарубежного капитала. К ней уже присоединились свыше 150 государства и более 30 международных организаций.