Рогозин намерен в комитете СФ заняться вопросами ОПК и космоса

Член Совета Федерации от Запорожской области отметил, что еще одним важным направлением своей работы считает обеспечение доступа к серийному заказу частных инженерных коллективов

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Член Совета Федерации от Запорожской области, руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин планирует в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности заняться вопросами развития ОПК и ракетно-космической промышленности.

"Буду работать в комитете по обороне и безопасности [Совета Федерации]. Чем займусь? Тем, чем занимаюсь последние 15 лет, - вопросами развития оборонно-промышленного комплекса и ракетно-космической промышленности", - сказал Рогозин в беседе с ТАСС.

Он добавил, что еще одним важным направлением своей работы считает обеспечение доступа к серийному заказу частных инженерных коллективов. "Фронт ждет от нас военно-технической поддержки, и она будет, - отметил собеседник агентства. - При этом, безусловно, как сенатор от Запорожской области помогу решить массу вопросов в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты".

Ранее источник в верхней палате парламента сообщил ТАСС, что Рогозин написал заявление о включении его в состав комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании Совфеда 11 октября.

Рогозин с 1997 года по 2007 год был депутатом Госдумы, с 2008 года по 2011 год - постоянным представителем России при НАТО. В 2018-2022 годах возглавлял Роскосмос.