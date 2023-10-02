2 октября, 16:15

Замглавы МИД России и японский парламентарий обсудили отношения двух стран

Андрей Руденко отметил, что накопленный десятилетиями багаж межгосударственного сотрудничества целенаправленно разрушается санкционной политикой официального Токио в угоду США и навязанному ими антироссийскому курсу "коллективного Запада"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко встретился с депутатом Палаты советников парламента Японии, заместителем главы парламентской фракции Партии возрождения Японии Мунэо Судзуки и обсудил с ним состояние российско-японских отношений.

"С российской стороны был отмечен важный вклад японского депутата в развитие двусторонних связей. С сожалением констатировано, что накопленный десятилетиями багаж межгосударственного сотрудничества целенаправленно разрушается сегодня санкционной политикой официального Токио в угоду США и навязанному ими антироссийскому курсу "коллективного Запада". Такая линия не отвечает национальным интересам Японии и чаяниям японского народа", - говорится в сообщении МИД РФ.

Руденко также изложил Судзуки подходы РФ по теме глобальной безопасности, а также актуальным темам российско-японских отношений. 

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