Посольство РФ заявило, что Великобритания подталкивает Украину к самоуничтожению

В российской дипмиссии отметили, что в последние дни "Лондон буквально фонтанирует безрассудными и провокационными заявлениями, свидетельствующими о линии на дальнейшую эскалацию в зоне проведения СВО"

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Великобритания взяла курс на обострение ситуации в зоне специальной военной операции и своими действиями и риторикой подталкивает Украину к самоуничтожению. Об этом говорится в переданном ТАСС комментарии посольства России в Соединенном Королевстве.

В российской дипмиссии отметили, что в последние дни "Лондон буквально фонтанирует безрассудными и провокационными заявлениями, свидетельствующими о линии на дальнейшую эскалацию в зоне проведения СВО". В частности, дипломаты обратили внимание на слова нового главы Минобороны королевства Гранта Шэппса, который, давая интервью газете The Sunday Telegraph, "разглядел окно возможностей для переноса на территорию Украины британской программы подготовки боевиков для ВСУ, а также налаживания там производства вооружений натовского образца". Министр также упомянул, что британские военные корабли могли бы помочь Украине "в защите гражданского судоходства в Черном море".

"С подобными неадекватными заявлениями выступают соратники Шэппса по правящей Консервативной партии, включая его предшественника, бывшего министра обороны Бена Уоллеса, - говорится в документе. - Тот тоже, не владея информацией, вообразил себе, что "Украина побеждает" и потребовал предоставить режиму [президента Украины] Владимира Зеленского больше дальнобойных систем и удвоить финансирование украинской военщины на ближайшее будущее. Киеву предложено не медлить с мобилизацией и, по сути, принести украинскую молодежь на алтарь геополитических амбиций и клинической русофобии британского истеблишмента. Страну буквально подталкивают к самоуничтожению".

В посольстве считают, что британское руководство теряет здравый смысл, публично заигрывая с идеями, "чреватыми кратным повышением вероятности неконтролируемой эскалации конфликта".

"В Лондоне никак не хотят воспринять правду, которая заключается в том, что разрекламированное контрнаступление ВСУ остановилось с минимальным продвижением на двух-трех участках фронта. Резервы украинских войск истощены и разбиты", - указывают дипломаты. "Потери среди военнослужащих ВСУ в этом "контрнаступе" колоссальны, хотя они и воспринимаются в Лондоне главным образом в качестве расходного материала. Истинное положение дел начинает осознавать все большее число западных спонсоров Киева", - добавляют они.

В посольстве призвали британские власти отказаться от безответственных действий и риторики, а также "признать собственную ответственность за дестабилизацию военно-политической ситуации в Европе и буквальное уничтожение Украины через ее "истощение". Лондону предлагается "начать поиск созидательных решений во имя общеевропейской безопасности".