Представителю РФ не дали завершить выступление на заседании Первого комитета ГА ООН

Константин Воронцов изложил историю кризиса на Украине с 2013 года, но когда дошел до референдума в новых регионах России в 2022 году, истекло время, отведенное регламентом для ответного слова

ООН, 2 октября. /ТАСС/. Председатель заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению не предоставил российскому дипломату возможность завершить выступление, несмотря на его просьбу.

В ходе заседания Первого комитета несколько западных стран выступили с осуждением российской специальной военной операции на Украине. Представитель России, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов воспользовался предусмотренным правом на ответ, чтобы опровергнуть эти утверждения.

Во время выступления он изложил историю кризиса на Украине с 2013 года, но когда дошел до референдума в новых регионах России в 2022 году, истекло время, отведенное регламентом для ответного слова.

"Мы обязательно добьемся поставленных целей. Год назад, 30 сентября 2022 года, произошло определяющее, поистине судьбоносное и историческое событие", - сказал Воронцов, когда его слова прервал звуковой сигнал.

Дипломат заявил, что уже завершает выступление, но председатель, сказав несколько слов не в микрофон, передал слово представителю КНДР.