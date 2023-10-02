Матвиенко считает, что запуск работы карты "Мир" на Кубе увеличит турпоток и укрепит связи

Председатель Совета Федерации также отметила важность развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Полноценный запуск работы карты "Мир" на Кубе не только увеличит туристический поток из России, но и послужит укреплению культурных и деловых связей, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это будет способствовать не только росту турпотока на остров, но и укреплению деловых и культурно-гуманитарных связей", - сказала спикер Совфеда на встрече с председателем Национальной ассамблеи народной власти и государственного совета Республики Куба Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом.

Она отметила важность развития торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами."В текущем году продолжилась такая положительная динамика в нашей двусторонней торговле. За первое полугодие этого года в сравнении с предыдущем годом, объем взаимного товарооборота вырос в шесть раз. Хотя по абсолютным цифрам это не соответствует нашему взаимному потенциалу, всего лишь $73 млн - это не достаточно", - добавила она.

Матвиенко также сообщила, что российская сторона завершила внутригосударственные процедуры к подписанию проекта межправительственной программы торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на период 2023-2030 годов.

На встрече речь шла и об открытии филиала Русского музея на Кубе. Реализация этого культурно-гуманитарного проекта набирает обороты. Кубинская сторона заявила о готовности рассмотреть вариант как предоставления отдельного здания для виртуального филиала Русского музея, так и помещения в Национальном музее изящных искусств в Гаване.

"Уверена, что нельзя останавливаться на достигнутом. Мы оказывали и будем дальше оказывать возможное содействие по самым разным направлениям", - сказала Матвиенко.